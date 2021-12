Noch ist die Freigabe des neuen Rehbachverlaufs im Haßlocher Wald nicht erfolgt. Erst am kommenden Samstag soll es auf dem 3,6 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem „Hubertushof“ und der Kläranlage offiziell „Wasser marsch“ heißen – allerdings laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim coronabedingt im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung. Aber schon seit Anfang dieser Woche fließt Wasser im neuen Rehbach: Laut Kreis-Sprecher Arno Fickus hat ein „Probelauf“ in dem Bachbett stattgefunden, das sich in Schlangenlinien durch den Wald windet. Vor rund zwei Jahren war das Projekt, das Ökologie und Hochwasserschutz verbinden soll, mit dem Spatenstich für die erste von insgesamt neun Brücken gestartet worden. Die Kosten der Rehbachverlegung betragen nach Angaben der Kreisverwaltung insgesamt 6,9 Millionen Euro. Das Land fördert das Projekt in einer Höhe von 3,7 Millionen Euro.