Mit dem zweiten Lockdown ist auch der Rehasport im Verein zum Erliegen gekommen. Was können Betroffene tun? Übernehmen Krankenkassen noch die Kosten für Rehabilitation und Präventionsangebote? Leidet die Ausbildung angehender Physiotherapeuten unter Corona?

„Mit Beginn des ,Lockdown Light’ im November mussten wir unsere Rehasportgruppe einstellen“, sagt Horst Dittmann, Vorsitzender des Kneipp-Vereins Neustadt. Der Verein bietet normalerweise einmal wöchentlich Sport in einer orthopädischen Rehagruppe an. „Wir müssen uns an die Vorgaben halten. Und die lassen Gruppensport momentan nicht zu“, so der Vorsitzende. Auch das Gesundheitszentrum Thera-Fit musste sein Rehasportangebot aussetzen. „Seit Anfang November findet der Kurs nicht mehr statt“, erklärt Jennifer Schramm, Leiterin der Rehasportgruppe.

Das Thema hat Brisanz. Viele sind nach einer Erkrankung oder Operation auf das Rehatraining angewiesen, auch um wieder vollständig zu genesen. „Haben Patienten Schmerzen und können auf die Behandlung nicht verzichten, bleibt ihnen nur der Weg über einen Arzt, der ihnen ein Rezept für Physiotherapie ausstellt“, erklärt Horst Dittmann. Physiotherapie darf es nach wie vor geben. Im Gegensatz zum Rehasport, der in Gruppen stattfindet, ist die Physiotherapie eine Einzelbehandlung. „Wir haben tatsächlich viele, die zur Physiotherapie kommen“, sagt Schramm. Die Alternative sei, zu Hause die in der Gruppe erlernten Übungen alleine zu absolvieren. „Der Rehasport soll eine Anleitung zum selbstständigen und selbstverantwortlichen Sporttreiben sein“, erklärt die Kursleiterin. Allerdings sei das schwierig, wenn der Patient Schmerzen habe oder eingeschränkt und auf die Korrekturen und Hilfestellungen der Übungsleiter angewiesen sei.

Rehasport eingestellt

Rehasport ist und bleibt wichtig. Das unterstreicht auch die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Rheinland-Pfalz/Saarland. „Für den Rehasport gibt es bezüglich der Kostenübernahme keine coronabedingten Einschränkungen“, teilt die Kasse auf Anfrage mit. „Sofern Rehasport durchgeführt wurde oder auch nach dem Lockdown wieder durchgeführt werden kann, zahlt die AOK diesen zu 100 Prozent“, heißt es weiter.

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 konnte der Rehasport zunächst wieder anlaufen. Die Anbieter mussten sich an bestimmte Vorgaben wie Raumgröße und maximal erlaubte Personenanzahl sowie Abstandsregeln und Hygienekonzepte halten. „Die kleinere Gruppengröße war kein Problem. Denn einige wollten erst einmal nicht mehr teilnehmen aus Angst vor einer Ansteckung“, erzählt Dittmann. Als im Herbst die Infektionszahlen stetig gestiegen sind, ist der Rehasport wie sämtliche Amateursportangebote erneut eingestellt worden.

Stabile Nachfrage nach Ausbildungsplätzen

Angst vor Ansteckung ist für die Schüler der Physiotherapieschule der Diakonissen in Neustadt kein Thema. „Es überwiegt der Wunsch, direkt mit den Patienten zu arbeiten und diese in ihrer Genesung zu unterstützen“, teilt die Pressestelle der Diakonissen Speyer auf Anfrage mit. Die Schüler würden gut auf die besondere Behandlungssituation in der jetzigen Pandemiezeit vorbereitet. Auch sie können übrigens später Rehasportgruppen anleiten. „Wir können bisher keine Tendenzen erkennen, dass seit dem Ausbruch der Pandemie Schüler vermehrt ihre Ausbildung abbrechen“, heißt es weiter in der Presseerklärung. Auch bliebe die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen an der Schule stabil. So sei der Kurs, der im April starte, ausgebucht. Und auch für den Ausbildungsstart im Oktober gebe es mehr Bewerbungen als verfügbare Plätze. Aktuell wird die Theorie in digitaler Form unterrichtet. Für die Physiotherapieschule ist das die Zukunft. „Über den Digitalpakt Schule wurde uns eine Förderung in Höhe von 50.000 Euro bewilligt, die wir in den technischen Ausbau unseres digitalen Klassenzimmers einfließen lassen.“

Fitnesskurse online

Die Zukunft im Blick zu haben, bedeutet, auch vorzusorgen. Während die Rehabilitation und somit auch der Rehasport vorwiegend die Wiedereingliederung einer kranken Person in Beruf und Gesellschaft verfolgen, dient die Prävention dazu, vor Erkrankungen zu schützen. Die Krankenkassen unterstützen in der Regel ihre Versicherten, indem sie die Kosten von Kursen, die der Gesundheitsförderung dienen, übernehmen oder bezuschussen. Viele Mitglieder nutzen das Angebot, das mit Beginn des Lockdowns ebenfalls komplett eingestellt wurde.

Doch die Kassen bieten Alternativen an. „Wir offerieren vielfältige digitale Angebote, die auch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie sicher genutzt werden können. Zum Beispiel Onlinefitnessstudio oder Onlinekurse“, teilt die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland mit. „Diese werden auch weiterhin unter Corona übernommen und bezuschusst.“