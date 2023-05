Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Meckenheim ist in der Region bekannt für sein großes Angebot an Rehasport. Esther Voigt hat dies 15 Jahre lang geleitet und ausgebaut. Die Trainerin hat sich nun allerdings einen anderen Arbeitsplatz gesucht. Das hängt mit Corona, aber auch mit der Sanierung der Verbandsgemeinde-Sporthalle in Meckenheim zusammen.

Die gute Nachricht: Das Rehasportangebot des SV Meckenheim bleibt bestehen. Allerdings leitet nicht mehr Esther Voigt diesen Bereich, den sie 15 Jahre lang geleitet hat. Die gelernte Krankenschwester,