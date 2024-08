Hoher Sachschaden ist am Mittwochabend bei einem Wildunfall auf der L515 zwischen Kirrweiler und Duttweiler entstanden. Nach Polizeiangaben erschrak eine 31 Jahre alte Autofahrerin, als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit ihrem Auto in einen angrenzenden Weinberg. Neben wirtschaftlichem Totalschaden am Auto verursachte sie erheblichen Flurschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 25.000 Euro.