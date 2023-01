Dank einer aufmerksamen Nachbarin konnte eine hilflose Person am Montagabend in der Hindenburgstraße gerettet werden. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte die Nachbarin eine Person auf einem Balkon auf der gegenüberliegenden Straßenseite bemerkt, die nicht mehr reagierte. Die Frau wählte den Notruf, und Rettungsdienst, Feuerwehr sowie Polizei rückten an. Um auf den Balkon im ersten Stock zu gelangen, stellte die Feuerwehr eine Leiter auf. Über diese gelangten die Wehrleute in die Wohnung und öffneten den anderen Einsatzkräften die Tür. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Erstversorgung der Person, bis der Notarzt eintraf.