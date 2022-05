Frauen-Regionalligist 1. FFC Niederkirchen feierte gegen Wormatia Worms im dritten Anlauf den ersten Sieg in der Aufstiegsrunde – und der fiel hoch aus.

„Heute gibt es nichts zu kritisieren. Mir hat vor allem gefallen, wie unsere Tore herausgespielt wurden und dass sich die Mannschaft von dem frühen Gegentreffer nicht beeindrucken ließ“, lobte Niederkirchens Trainer Andreas Hack. Die Wormser Führung kam auch sehr unglücklich zustande. FFC-Torfrau Annabelle Munzenza lag nach einer Abwehraktion am Boden, so dass Sarah Stauffer den Ball mühelos im Niederkirchener Gehäuse unterbrachte (12.).

In der 22. Minute schloss Kristin Götz zunächst eine Einzelaktion mit dem 1:1-Ausgleich ab, acht Minuten später verwertete sie eine Linksflanke von Laura Schmahl per Kopfball zum 2:1. Die deutliche Überlegenheit Niederkirchens war nicht zum ersten Mal daran zu erkennen, dass sich Innenverteidigerin Jasmin Mackert oft an Offensivaktionen beteiligte. Sie belohnte sich für ihr Engagement, als sie eine Freistoßflanke Schmahls zum 3:1 (38.) einköpfte.

Götz zu schnell

Nach der Pause kam von den Gästen kaum noch Gegenwehr. Deren beste Spielerin war trotz der Gegentore Torhüterin Vanessa Delp, die eine höhere Niederlage verhinderte. Ein Weitschuss Annika Fends unter die Latte war das 4:1. Götz bewies noch zweimal ihre Schnelligkeit (69., 90.) und erhöhte auf 6:1.

Spitzenreiter Saarbrücken reichte ein 2:2-Unentschieden beim SC Bad Neuenahr, um sich zwei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft zu sichern. Niederkirchen, das noch den zweiten Tabellenplatz anpeilt, fehlen aktuell dafür lediglich zwei Punkte.

So spielten sie

1. FFC: Munzenza - Eisenhauer (75. Barhoumi), Wolf, Mackert, Schmahl - Jüllich, Stulin, Mößner, Fend - Kuru (73. Licht), Götz