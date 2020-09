Um auf die Bedeutung des regionalen Handels hinzuweisen veranstaltet die IHK auch in diesem Jahr die Aktion „Heimatshoppen“. In Neustadt wird die Aktion am Samstag von der Willkomm-Gemeinschaft organisiert und unterstützt. Mehr als 50 Mitglieder machen mit.

„Wir freuen uns, dass unser Aufruf auf eine so große Resonanz gestoßen ist“, sagt Winfried Walther, der Vorsitzende der Willkomm. „Gerade in diesem Jahr, wo es derzeit keine Aussicht auf verkaufsoffene Sonntage gibt, ist es für den Handel immens wichtig, dass andere interessante Aktionen den Kunden die Bedeutung des Kaufs vor Ort zeigen“.

Die Willkomm selbst wird am Samstag mit einem Informationsstand im Rathaushof präsent sein, zahlreiche Mitglieder haben Sonderaktionen angekündigt. Mit der neuen Kreation eines „Elwedritsche-Eis“ lockt der Eissalon De Rossi, Speed Shoes stellt individuell angepasste Einlegesohlen her. In der Buchhandlung Osiander signiert von 9 bis 10 Uhr der Zeichner Steffen Boiselle Bücher, bei der Galerie am Bach kann am Glücksrad gedreht werden – es gibt Rabatte und Sachpreise. Das Modehaus Jacob zeigt, was die Pfälzer Heimat so zu bieten hat. Vom T-Shirt übers Dubbeglas bis hin zum Liegestuhl gibt es Produkte mit Pfälzer Sprüchen. Zwei Liegestühle werden verlost. Bei Intersport Sports Corner gibt es Zugaben für die Kunden. Für Kinder gibt es an diesem Tag kostenlos nachhaltige Turnbeutel, für die erwachsenen Kunden ab einem gewissen Einkaufswert Pfälzer Dubbegläser. Die Adler Apotheke bietet den Kunden Beratung zu Anti-Age-Produkten mit einer Rabattaktion. Die CB Parfümerie gewährt an diesem Tag ebenfalls Sonderrabatte.

Sonderaktionen und Rabatte

Auch außerhalb der Innenstadt beteiligen sich Willkomm-Mitglieder. Bei Blank Roast gibt es eine Oliven-Verkostung, Olivenöl und Oliven in unterschiedlichen Kreationen, nachmittags können Interessierte bei der Zubereitung der 44 unterschiedlichen Kaffees zuschauen und Kreationen aus der Backstube probiert werden. Die Autovermietung Mattern präsentiert bei „drinkanddrive“ alkoholfreien Sekt- und Wein, bei Decathlon findet ein Triathlon statt, bei dem die drei besten mit Gutscheinen belohnt werden, Fahrrad Trimpe bietet Trikots zum halben Preis, Globus hat in dieser Woche einen regionalen Tisch ausgestattet und bei der Rochus Apotheke im Globus haben Kunden die Wahl zwischen einer kostenlosen Hautanalyse, einem Überraschungsgeschenk oder einem Immun-Tasting.

Wie erschreckend vermeintlich tote Städte wirken, habe der Lockdown gezeigt, sagt Willkomm-Geschäftsführerin Charlotte Merkel. Um diese Szenarien zu verhindern, sei es wichtig, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass sie selbst maßgeblich zum Erhalt des Stadtbilds beitragen können.