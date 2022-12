Mit dem Fahrplanwechsel zum 11. Dezember hat der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr für Neustadt-Böbig einen weiteren Zughalt bestellt. Der Regional-Express von Trier nach Mannheim, Abfahrt am Hauptbahnhof um 23 Uhr, wird in Zukunft auch am Haltepunkt „Böbig“ stoppen. Das schafft für Reisende aus Richtung Bad Dürkheim eine günstige Verbindung nicht nur nach Mannheim, sondern auch nach Haßloch, Böhl-Iggelheim und Schifferstadt. Für Neustadter, die ihr Auto am Bahnhof Böbig parken wollen, ergeben sich durch den Halt am Bahnhof im Osten ebenfalls Verbesserungen. Seit der Umwandlung der S-Bahn in einen Regional-Express war der Halt am Böbig ausgelassen worden, was zu einer Bedienungslücke von 22.22 bis 23.32 Uhr führte. Mit dem neuen Zughalt – Abfahrt ist in Neustadt-Böbig um 23.02 Uhr an Gleis 2 – wird die Innenstadt auch besser an den Osten Neustadts angebunden.