In der vergangenen Woche meldeten die Medien die Rodung von 1180 Quadratkilometern des Amazonas-Waldes allein im Monat Mai. Eine kurze Recherche auf der Internetseite der Tagesschau zeigt, dass bereits im Jahr zuvor die illegale Abholzung im Jahresvergleich um zehn Prozent zugenommen hatte: 600 Millionen Bäume, drei Fußballfelder pro Minute. Inzwischen liegt die Steigerungsrate bei 34 Prozent.

Schon Ende der 70er-Jahre habe ich als Schüler in meinem kirchlichen Jugendverband Bäume gepflanzt. Da gab es noch keinen Klimawandel, aber die Abholzung des Regenwaldes stand bereits auf dem Lehrplan. Heute, mehr als 40 Jahre später, haben wir endlich die Sommer, die sich Rudi Carell damals so sehr gewünscht hatte. Und eine Bande korrupter Politiker, Wirtschaftsbosse und Goldsucher holzt unbekümmert weiter den Amazonas-Wald ab und damit den Ast, auf dem wir alle sitzen.

Macht mich zornig

Früher war die Sache klar: Wenn’s zum Beispiel in der Golfregion politisch brisant wurde und die Erdölversorgung des Westens bedroht schien, schickten die USA ein paar GIs dorthin und putschten „ihre“ Politiker zurück an die Macht. Zugegeben, diese Form der Einmischung war nicht immer schön und verursachte bisweilen auch recht unangenehme Langzeitschäden in der Region. Aber für das sogenannte höhere Ziel erschien die Methode vielen Zeitgenossen als durchaus legitim.

Die Regenwaldmafia macht mich richtig zornig. Am liebsten würde ich die GSG 9 mobilisieren und die Angelegenheit am Amazonas nach altem amerikanischem Modell erledigen. Das wäre allerdings alles andere als politisch korrekt. Aber leider habe ich von unseren Politikern noch keine Reaktionen gehört: keine Verurteilung, keine Appelle, keine Sanktionen. Die gesamte Welt müsste doch jetzt aufschreien! Ist denn die Luft zum Atmen so viel weniger wert als der Sprit für unsere Autos?

Der Autor

Werner Busch ist Pastoralreferent in der katholischen Pfarrei Heilige Theresia von Avila (Neustadt).