Es gibt Dinge, die sind nur ein paar Tage haltbar. Dazu gehören frische Lebensmittel. Ist die Zeitspanne ihrer Haltbarkeit vorüber, dann gibt es noch etwas Karenzzeit, aber dann ist Schluss. Ein Fall für die Mülltonne sind Leberwurst, Hackfleisch und Frischkäse, wenn ihr Zenit überschritten ist. Und dann gibt es Dinge, die haben nur eine beschränkte Gültigkeit. Dazu zählen Konzert- oder Kinotickets und Dauerkarten für eine Freibadsaison. Ist der Stichtag X vorüber, dann kann man wenig mit ihnen anfangen. Im Grunde nichts - außer sie als Erinnerung an den Kühlschrank zu heften oder in einem besonderen Kästchen abzulegen. Und dann gibt es noch die Überführungskennzeichen für ein Auto oder Motorrad, die nur einen wirklich begrenzten Handlungsspielraum vorgeben. Am Rande des Nummernschilds kann man den gestanzten Zahlen den Zeitraum ihrer Gültigkeit entnehmen. Sind die drei Tage vorüber, dann kann man das Nummernschild getrost abschrauben. Und dann? Was soll man auch damit? Aber wegwerfen? In der Erlenbergstraße in Gimmeldingen fand ein solches zeitbegrenztes Nummernschild eine neue Aufgabe. Von nun ab dient es als Wandhalterung für ein Regenfallrohr. Fachmännisch gebogen und sicher angebracht. Und ein Hingucker ist es allemal.