Auch wenn der 31. Oktober immer mehr von Halloween besetzt wird: Als Allererstes ist dieser Tag der Reformationstag. Daran erinnert die protestantische Kirchengemeinde Gimmeldingen und lädt deshalb zum ersten Mal seit der Pandemie wieder zu „Auf Tour mit Luther“ ein. Alle ab dem Grundschulalter sind willkommen, es geht ums Fackeln basteln, um Lagerfeuer mit Stockbrot und Würstchen, vor allem aber um einen Theater-Rundweg mit fünf Stationen. An ihnen setzen die Gimmeldinger Konfirmanden Luthers Leben und Thesen in Szene. Treffpunkt am 31. Oktober ist um 17 Uhr das alte Schulhaus in Königsbach. Anmeldung bis 27. Oktober und Info bei Heike Hoffmann, Telefon 06321 6790884 oder E-Mail an heikehoffm@web.de.