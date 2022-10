Die Neustadter Stiftskantorei unter der Leitung von Bezirkskantor Simon Reichert und der Posaunenchor Hambach-Winzingen unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Traugott Baur gestalten am Montag, 31. Oktober, um 19 Uhr den zentralen Reformationsgottesdienst im Kirchenbezirk Neustadt in der Stiftskirche am Neustadter Marktplatz. Zur Aufführung kommen auch Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Hans Leo Hassler. Der Gemeindegesang wird von Simon Reichert an der Orgel begleitet. Die Festpredigt hält Dekan Andreas Rummel, er leitet auch die Liturgie.