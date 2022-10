Mehr Verkehrssicherheit auf Radwegen sollen weiße, reflektierende Mittelstreifen oder auch beidseitige Randmarkierungen auf den außerörtlichen Radwegen bringen. Das hatte ein Antrag der Grünen zum Inhalt, der vom Haßlocher Bauausschuss diskutiert wurde. Der vorhandene, mittlerweile stark verblasste Mittelstreifen auf dem Radweg an der Westrandstraße soll erneuert werden, der Radweg entlang der Holiday-Park-Straße und der Radweg entlang der L532 nach Mußbach soll nach Sanierung eine entsprechende Markierung erhalten. Nachts sei dies eine wichtige Orientierungshilfe auf unbeleuchteten Radwegen, tagsüber könne so die Sicherheit bei Gegenverkehr erhöht werden, erklärt die Grünen-Fraktion. Die Verwaltung will prüfen, inwieweit eine Markierung erfolgen kann. Teilabschnitte der Radwege fallen in die Zuständigkeit des Landesbetriebs für Mobilität, die Maßnahmen müssen deshalb abgestimmt werden.