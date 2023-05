Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Es ist schwierig, neue Schiedsrichter zu bekommen und sie zu halten.“ Was Marcel Laqué erzählt, wird die wenigsten überraschen. Schließlich haben es die Unparteiischen im Amateurfußball nicht leicht, werden oft von Spielern, Trainern und/oder Zuschauern beschimpft. Und dabei ist es oft nicht geblieben, weiß Laqué.

Manchmal bleibt es nicht bei den verbalen Attacken: Im Oktober hat in Südhessen in der Kreisliga C ein Spieler den Schiedsrichter per Faustschlag verletzt. Der Unparteiische