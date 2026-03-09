Alles andere als friedlich verlief die Begegnung von zwei Hunden und ihren Besitzerinnen im Juli 2024. Warum sich nun der Kreisrechtsausschuss mit dem Fall befasste.

Nachdem das Aufeinandertreffen der beiden Rüden auf Meckenheimer Gemarkung mit Bissen und Verletzungen geendet hatte, stufte der Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Verbandsgemeindeverwaltung Deidesheim einen der beiden Vierbeiner im Dezember 2024 als gefährlichen Hund ein, verbunden mit Auflagen. Seine Besitzerin legte dagegen Widerspruch ein, deshalb landete der Fall beim Kreisrechtsausschuss.

Die Begegnung wurde in dessen Sitzung in zwei Versionen geschildert. Inka von der Warth, Vorsitzende des Kreisrechtsausschusses, trug eine davon vor. Demnach sei die erwachsene Tochter der Besitzerin eines Labradors im Juli 2024 mit dem Tier auf einem Wirtschaftsweg spazieren gegangen. Auf dem gleichen Weg und in die gleiche Richtung, jedoch in einiger Entfernung sei eine andere Frau mit einem Golden Retriever gelaufen.

Nach Angaben der Besitzerin des Golden Retrievers habe sich der Labrador von der Leine losgerissen, habe sich umgedreht und sei auf sie zugerannt, so Inka von der Warth. Zwischen den Rüden habe es eine Auseinandersetzung gegeben. Dabei habe der Labrador den Golden Retriever gebissen und nach dessen Besitzerin geschnappt, als diese versucht habe, die Hunde zu trennen. Die Frau sei durch einen Zahn des Labradors verletzt worden, so von der Warth.

Experte soll Labrador begutachten

„Der Vorfall ist nicht so abgelaufen“, widersprach dieser Version die Tochter der Labrador-Besitzerin. Gerade als sie sich gebückt habe, um den Kot des Tieres in eine Tüte aufzusammeln, sei eine andere Frau mit einem Hund „auf mich zugerannt“. Sie sei erschrocken und hingefallen, „und mein Hund hat sich schützend vor mich gestellt“, erklärte die Tochter. „Der Golden Retriever hat mich gebissen“, berichtete die Frau weiter. Sie habe stark geblutet, das habe die Besitzerin des Golden Retrievers ebenso gesehen wie dass sie hingefallen war. Die Frau sei aber weitergegangen.

Wie von der Warth berichtete, bekam die Besitzerin des Labradors im Dezember 2024 ein Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Deidesheim, dass der Labrador wegen des Vorfalls vom Juli 2024 als gefährlicher Hund eingestuft werde. Der Labrador habe den Golden Retriever gebissen, das sei „kein artgerechtes Abwehrverhalten“ gewesen. Verbunden mit der Verfügung habe die Verbandsgemeindeverwaltung angeordnet, dass der Labrador bei einem Sachverständigen vorgeführt werden müsse, damit dieser die Gefährlichkeit des Tieres bestätige.

Besitzerin: friedlicher Familienhund

Auch dürfe der Labrador nur von Erwachsenen und nur mit Leine und Maulkorb ausgeführt werden und es müsse eine Haftpflichtversicherung mit einer hohen Deckungssumme für ihn abgeschlossen werden. Die Verwaltung habe Sofortvollzug angeordnet und ein Zwangsgeld angedroht, wenn die Vorgaben nicht eingehalten werden, so von der Warth. Die Besitzerin des Labradors habe Widerspruch eingelegt. Im Februar 2025 habe die Verwaltung die Anordnung, den Labrador bei einem Sachverständigen vorzuführen, zurückgenommen, da erwiesen sei, dass das Tier gefährlich ist.

„Ich bin das Opfer, ich bin gebissen worden“, erklärte die Tochter der Labrador-Besitzerin im Kreisrechtsausschuss. Es sei nicht in Ordnung, dass vom Ordnungsamt niemand mit ihr gesprochen habe und dass für den Golden Retriever keine Verfügung und keine Auflagen angeordnet worden seien. „Es gab ein Angeknurre und eine Rauferei der Hunde“, sagte Johann Bugday, Rechtsanwalt der Mutter. Das sei ganz normal, ergänzte die Frau. Labradore seien sehr freundliche, geduldige und nicht aggressive Hunde, so Bugday. Die Besitzerin und ihre Tochter schilderten, dass ihr Labrador ein sehr freundlicher und friedlicher Familienhund sei, der nie Probleme mache.

Bescheinigungen von Ärzten entscheidend

„Es interessiert mich nicht, wie sich der Hund sonst verhält“, kommentierte das von der Warth. Ein Arzt habe bestätigt, dass die Besitzerin des Golden Retrievers eine Bisswunde davongetragen habe, ein Tierarzt habe bestätigt, dass auch ihr Hund verletzt war. Es gebe jedoch keine Bescheinigung darüber, dass die Frau, die mit dem Labrador unterwegs war, eine Verletzung hatte. Zudem habe die Besitzerin des Golden Retrievers Anzeige erstattet, die des Labradors nicht. „Ich kann nicht nachvollziehen, dass sie nicht zum Arzt und zur Polizei sind“, so von der Warth. Es sei nicht ihre Art, wegen allem zum Arzt und zur Polizei zu gehen, lautete die Antwort von Mutter und Tochter, Bugday verwies darauf, dass die Bisswunde durch eine eidesstattliche Versicherung bestätigt worden sei.

Letztlich wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Durch die Bescheinigungen von Arzt und Tierarzt werde bestätigt, dass der Labrador den Golden Retriever und dessen Besitzerin gebissen habe. Wenn die Besitzerin des Labradors jedoch durch einen Sachkundenachweis eines anerkannten Sachverständigen belegen könne, dass ihr Hund nicht gefährlich ist, müssten die Verfügungen zurückgenommen werden.