Darf in einem Haus im Neustadter Osten Prostitution betrieben werden? Und wenn ja, nur in einer oder in mehreren Wohnungen? Diese Frage hat den Stadtrechtsausschuss beschäftigt. Bei der Entscheidung hat ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts einige Bedeutung.

Bereits im März 2019 hat der Besitzer eines Mehrparteienhauses in Neustadt – ein Immobilienunternehmer aus Stuttgart – für ein Appartement im Erdgeschoß einen Antrag auf Nutzungsänderung