Im Bereich der Straße Am Bürgergarten auf der Haardt haben unbekannte Täter am Samstagabend oder in der Nacht zwischen 19 und 1.20 Uhr mehrere verbotene rechtsextremistische Symbole auf Gegenstände gesprüht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können. Hinweise unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.