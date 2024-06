Nicht alltägliche Geräusche waren am Mittwoch auf dem Meckenheimer Friedhof zu hören. Mittels eines wuchtigen Vorschlaghammers und eines motorbetriebenen Erdbohrers wurde eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Pflanzaktion eingeleitet: Zehn Rebstöcke fünf robuster Tafeltraubensorten wurden gesetzt.

„Wir sind noch halbwegs in der Pflanzsaison, konnten das Projekt deshalb noch umsetzen“, erklärt Markus Handrich. Gemeinsam mit Kollege Bernd Hoos stellt der Landwirt die Pflanzlöcher her, während Ortsbürgermeisterin Julia Kren (WG Meckenheim) sich um die Anordnung der blauen und weißen Sorten in der Rebzeile Gedanken macht. Weiß-blau-weiß-blau-weiß lautet schließlich die Reihenfolge, in der die Sorten „Angela“, „Frumosa Alba“, „Kodrianka“, „Mitnibt“ und „Tonia“ unter liebevoller Mithilfe von Andrea Groß schließlich gesetzt werden. „Eine schöne Deko für den Meckenheimer Friedhof“, findet die junge Winzerin.

Aber nicht nur: Vor den Reben können später auch Urnengräber einen Platz finden, wie vom Gemeinderat angedacht. Handrich verweist zudem auf die Tafeltrauben, die Friedhofsbesucher in ein paar Jahren genießen können.

Die jungen Rebstöcke kamen frisch aus der Kühlhalle des Rebschulbetriebs „Wolfs Reben“ in Bad Dürkheim-Ungstein, der sich auf Tafeltrauben spezialisiert hat. „Eine Spende der Bauern- und Winzerschaft Meckenheim“, erklärt Handrich. Die Pflanzpfähle stiftete das RWZ-Weinbau- und Kellereizentrum Deidesheim.

„In der Südpfalz sind Reben auf Friedhöfen öfters anzutreffen“, weiß Hoos. Mit „Macko-Riesling“ aus dem Jubiläumsjahr 2018 wurden die Rebstöcke, die in zwei, drei Wochen austreiben werden, abschließend feierlich begossen.