Der Vorverkauf für das Halbjahresprogramm des Kleinkunstvereins Reblaus startet: Nach langer Pause – Corona lässt grüßen – beginnt die neue Saison am Freitag, 17. September, mit dem Musikkabarettisten Michael Sens. Weil der angestammte Spielort in der Katakombe wegen der Pandemiebestimmungen zurzeit nicht zur Verfügung steht, finden die Veranstaltungen in der Gimmeldinger Meerspinnhalle statt – auch auf das Metallwerk Mußbach könne der Verein zurückgreifen, wie der Vorsitzende Harald Kargus mitteilt. Auch für das Kinderprogramm gibt es im Herbst zwei Termine, die in Kooperation mit der Engagierten Jugend Neustadt in den ehemaligen Königreichssaal in der Gerichtsstraße verlegt wurden. Bei der Mitgliederversammlung der Reblaus wurde auch die langjährige Leiterin des Kinderprogramms Heidi Kling verabschiedet. Ihr folgen Hedwig Herberger und Cornelia Emmerling nach, unterstützt werden sie von Julia Julier. Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.reservix.de, www.ticket-regional.de sowie bei der Neustadter Bücherstube, Quodlibet und Tabak Weiß. Reservierungen über die Reblaus-Homepage sind aktuell nicht möglich, da sie derzeit überarbeitet wird.