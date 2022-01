Der Neustadter Kleinkunstverein „Die Reblaus“ sagt der allgemeinen Kultur-Ebbe den Kampf an und hält deshalb eisern an seinem geplanten Saison-Auftakt am Samstag, 22. Januar, in der Gimmeldinger Meerspinnhalle fest: Zu Gast ist mit dem Songpoeten und Kabarettisten Sven Garrecht ein noch vergleichsweise junges Talent, das der „Reblaus“-Vorsitzende Harald Kargus zum ersten Mal nach Neustadt verpflichtet hat. Der examinierte Berufsmusiker und Instrumentalpädagoge aus Seligenstadt, der gerne auch mit Band auftritt, stellt in Neustadt sein Solo-Programm „Kleinstadt-Tiger“ vor, das als Symbiose aus Kabarett, grooviger Popmusik und sinnigem Chanson beschrieben wird. Beginn ist um 20 Uhr. Karten (20/17 Euro) in der Neustadter Bücherstube oder über www.reservix.de und www.ticket.regional.de. Es gilt die 2G-plus-Regel.