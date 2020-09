Die für Freitag, 2. Oktober, geplante „Reblaus“-Veranstaltung mit dem Kabarettisten Jens Neutag muss abgesagt werden, weil der geplante Veranstaltungsort, der „Palmengarten“ im Schöntal, nicht zur Verfügung steht. Die noch notwendigen baulichen und technischen Maßnahmen in dem neuen Café-Bistro in der ehemaligen Papierfabrik Hoffmann und Engelmann könnten nicht bis Freitag zum Abschluss gebracht werden, so Harald Kargus, der Vorsitzende des Neustadter Kleinkunstvereins. Die nächste Veranstaltung steht bei der „Reblaus“ nun am 16. Oktober mit dem Musikkabarettisten Jo van Nelsen an – dann wieder im Saalbau.