„Legendary“, also legendär, unter diesem Motto stand die Abschlussfeier der Georg-von-Neumayer-Realschule plus. Zum ersten Mal seit 2020 wurden die Abschlussklassen der neunten und zehnten Jahrgangsstufen wieder in größerem Rahmen verabschiedet.Es gab ein buntes Programm und Rektorin Kerstin Ellerwald unterstrich in ihrer Rede, dass durch Corona der Zusammenhalt gestärkt worden sei. Als Jahrgangsbeste der neunten Klassen wurden Krisztina Korber-Trucza und Luna Stella Jasper geehrt. Das beste Zeugnis der zehnten Klassen hatten Melek Gezer und David La Malva. Preisträger des Ministeriums für vorbildliches Verhalten und beispielhaften Einsatz sind Melek Gezer und David La Malva.

Die Preise für besondere Leistungen in einzelnen Fächern gingen an David La Malva (Informatik und Naturwissenschaften), Noel Philippe Tarin (Gesellschaftslehre) und Tamilia-Geanina Goia (Kunst). Den Sonderpreis der Deutsch-Französischen Gesellschaft bekam Nico Dührin, für Melek Gezer gab es den Sonderpreis des Fördervereins für vorbildliche Schulische Entwicklung und Krisztina Korber-Trucza bekam den Sonderpreis des Fördervereins für gelungene Integration. Verabschiedet wurden 39 Neuntklässler und 31 Zehntklässler.