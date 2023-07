An der Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule wurden in diesem Jahr 209 Absolventen verabschiedet.

Dabei erhielten nach Angaben von Schulleiter Markus Schlegel 126 Schülerinnen und Schüler ihre Mittlere Reife, 53 die Berufsreife und 20 die Fachhochschulreife. Die meisten Absolventen der 10. Klassen streben mit der Mittleren Reife eine Form von Abitur an (85). 29 Schülerinnen und Schüler gehen in eine Ausbildung, und zwölf haben sonstige Ziele. Bei den 9. Klassen verbleiben vier Schüler an der Schule, um die Mittlere Reife anzustreben, 18 gehen in eine Ausbildung, und 31 wechseln zur Berufsschule.

In den drei Bildungsgängen wurden eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern für besonderes Engagement oder besondere Leistungen ausgezeichnet. Preisträger für besonderes Engagement und Einsatz für die Schulgemeinschaft: Ksenia Doberstein (12w), Svend Hartmann (10a), Thomas Hoffelder (10b).

Jahrgangsbeste: Kesnia Doberstein (12g), Malte Müller (12w), Jonas Schwartz (9.1), Noa de Putter (9.2), Talisha Kowalski (9.3), Hannah Kopic (10a), Eric Ballein (10b), Cedric Wöhrle (10c), Noah Schäch (10d); Preisträger des Naturwissenschaftspreises (MINT): Noa de Putter (9.2), Luca Scheid (10d); Preisträger im Europäischen Wettbewerb: Marie Ulmer (12w); Ausgezeichnet für langjähriges Engagement in AGs: Felix Klemm (Licht- und Tontechnik-AG), Stella-Marie Bak (Schulband), Jan Liebschner (Schulsanitäter), Felix Klemm (Schulsanitäter).