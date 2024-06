Die erste Teilnahme im Fach Bildende Kunst am 71. Europäischen Wettbewerb hat der Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach gleich mehrere Preise und eine Reise nach Mainz beschert.

Wie die Schule mitteilt, waren die sechsten Klassen von Kunstlehrerin Antje Lückemeier am Standort Hambach mit insgesamt 36 Schülerinnen und Schülern in neun Vierergruppen bei dem Wettbewerb zum Thema „Fabelhaft!“ angetreten. Die Gruppe von Lien Al-Alfy, Sarah Al Hamid, Hannah Plog und Joline Hoffner gewann den Bundespreis und den ersten Landespreis. Sie haben gemeinsam mit den übrigen 32 Teilnehmern ein Quartettspiel zum Thema Fabeln gestaltet, wofür sie vier Fabeltierbilder, vier Spielkarten und vier Steckbriefe angefertigt haben. Der Clou: Die Fabeltiere, ihre Eigenschaften und Herkunftsländer spiegeln ein multikulturelles Europa. Das Quartettspiel wird bei der Projektwoche im Juli in Maikammer zu sehen und zu erwerben sein.

Für die Übergabe des Preises wurde die Gruppe in den Mainzer Landtag eingeladen und von Bildungsministerin Stefanie Hubig und Landtagspräsident Hendrik Hering geehrt. Am 2. Juli werden weitere Kinder der Schule, die den zweiten Landespreis und mehrere Kreispreise erreichten, bei einer Veranstaltung in der Turnhalle des Max-Slevogt-Gymnasiums in Landau gewürdigt.

Insgesamt nahmen den Angaben zufolge über 61.000 Kinder bundesweit und knapp 5000 Schülerinnen und Schüler aus 92 rheinland-pfälzischen Schulen am Wettbewerb teil.