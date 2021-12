Noch vor Weihnachten soll feststehen, wie der Architektenwettbewerb für den vierzügigen Neubau der Georg-von-Neumayer-Realschule plus in Neustadt konkret ablaufen soll. So könnte der auf ein Jahr angelegte Wettbewerb im Januar 2022 starten, wie Nina Heeskens, Leiterin der städtischen Abteilung Bauprojekte, am Mittwoch im Schulträgerausschuss mitgeteilt hat. Um später keine Schwierigkeiten bei möglichen Umbauten zu bekommen, will sich die Stadt die Urheberrechte der Architekten überschreiben lassen.

Der Stadtrat hatte sich vor einem Jahr für einen Abriss mit anschließendem Neubau als wirtschaftlichste Variante entschieden, da eine Sanierung – die vor allem wegen des auslaufenden Brandschutzes nötig geworden wäre – teurer gekommen wäre. Auch ein Teilabriss kam nicht in Frage. Die Investitionskosten für den Neubau belaufen sich auf rund 20 Millionen Euro. Im März hat die Aufsichtsbehörde laut Heeskens das Raumprogramm bewilligt, im Juli folgte die Freigabe für den Architektenwettbewerb. Unterdessen habe die Verwaltung bereits Kontakt zur Architektenkammer aufgenommen.

Temporärer Brandschutz

Laut Oberbürgermeister Marc Weigel ist der Brandschutz über temporäre Maßnahmen bis zum Abriss gewährleistet: „Es gibt Toleranzen, und die reizen wir aus.“ Der im Gebäude verbaute Asbest werde erst beim Abriss freigesetzt und stelle deshalb kein akutes Problem dar.