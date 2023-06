Der Neubau der Georg-von-Neumayer-Realschule plus im Stadtteil Böbig wird von einem Architekturbüro aus Augsburg realisiert. Alle 24 Entwürfe, die beim Architektenwettbewerb eingereicht worden sind, können im Erdgeschoss des Klemmhofs betrachtet werden. Die Ausstellung mit allen Plänen und Modellen ist bis zum 8. Juli geöffnet: montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr. Aus Brandschutzgründen muss die Georg-von-Neumayer-Realschule plus durch einen Neubau ersetzt werden. Der Sieger des Wettbewerbs bekommt nun den Auftrag für eine genaue Bauplanung. Läuft alles nach Plan, kann Anfang 2025 der erste Spatenstich gesetzt werden. Die Stadt geht von Gesamtkosten in Höhe von 27 Millionen Euro aus.