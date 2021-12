Die Georg-von-Neumayer-Realschule plus hat ihren für 11. Dezember geplanten Tag der offenen Tür aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Lage abgesagt. Interessierte finden auf der Homepage der Schule nun unter anderem einen Imagefilm, um sich einen ersten Eindruck verschaffen zu können. Am Elterninformationsabend am 12. Januar soll festgehalten werden – hier wird kurzfristig entschieden, ob er in Präsenz oder digital stattfindet.