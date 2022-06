Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik: Dafür steht die zusammenfassende Bezeichnung MINT. Am Digitaltag 2022 hat die Klasse 8a der Georg-von-Neumayer Realschule plus eine neue App für eine MINT-Rallye genutzt. Entwickelt wurde diese laut Stadtverwaltung vom städtischen Bildungsbüro. Sie bietet aktuell neun Stationen mit Informationen und Knobelaufgaben in Sachen MINT und eigene sich sowohl für Schulklassen als auch für den privaten Gebrauch in jedem Alter.

Überrascht waren die Achtklässler davon, wie viel Müll in Neustadt anfällt. „Die Müllstation hat uns am meisten gefallen, da wir schätzen konnten, wie hoch das Aufkommen pro Haushalt und Jahr ist“, so Serafina und Sofija. Für ihre Mitschülerin Kimberly war „die Erkundung Neustadts mit der Rallye-App war mal etwas Neues, was Spaß gemacht hat.“ Die Schülerin Miriam hofft darauf, „dass wir schon bald wieder zu einer MINT-Rallye mit weiteren Stationen starten können.“

Die Georg-von-Neumayer Realschule plus bietet neben dem regulären MINT-Unterricht etliche MINT-Wahlpflichtfächer ab Klasse 7 an. Zudem gibt es weiterer Angebote, wie eine Jugend-forscht-AG oder die Möglichkeit, ein international anerkanntes Informatik-Zertifikat für den Erwerb digitaler Fähigkeiten zu erhalten.