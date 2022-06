Nach zweijähriger Corona-Pause kann die Schülervertretung des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums wieder den Sommerrave Sound of Schools veranstalten. Los geht es am Freitag ab 19 Uhr im KRG-Atrium. Laut den Organisatoren werden am Freitag zwei DJs auflegen: Le Bérrow und Hotte. An einer Bar gibt es „eiskalte Getränke“. Das Mindestalter für Besucher ist 16 Jahre. Ab Mitternacht steigt in der Musikwerkstatt noch die After-Show-Party – mit kostenlosem Eintritt für alle Sound-of-Schools-Besucher. Die Veranstaltung findet zum fünften Mal statt und wird komplett von der Schülervertretung des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums organisiert. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf acht Euro. Es gibt sie an den drei Neustadter Gymnasien, am Haßlocher Hannah-Arendt-Gymnasium sowie per Nachricht an Instagram @krgnw1578. An der Abendkasse kosten die Tickets zehn Euro.