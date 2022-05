Aufgrund steigender Schülerzahlen an der Grundschule Eichendorff-Schule in Branchweiler kauft die Stadt Container, um dort kurzfristig das Raumangebot erweitern zu können. Die Kosten für die Container belaufen sich der Stadtverwaltung zufolge auf knapp 760.000 Euro.

Der Hauptausschuss hat der Anschaffung zugestimmt, allerdings gab es auch Nachfragen dazu. So wunderte sich Rainer Grun-Marquardt (Grüne) über die hohe Gesamtsumme. Katharina Bender, Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement, erläuterte, dass die Stadt die Container kaufen werde und sie daher auch nach der Nutzung an der Eichendorff-Schule noch verwenden könne. Geplant sei, dass die Container auf jeden Fall für fünf Jahre an der Schule stehen werden. Wie viele Container genau gekauft werden, konnte Bender in der Sitzung nicht sagen: „Es entstehen dadurch vier Klassensäle und ein Flur.“

Neubau kurzfristig nicht machbar

Baudezernent Bernhard Adams erklärte ergänzend, dass die Stadt reagieren müsse, da der Stadtteil wachse. Ein Neubau oder Anbau für die Schule sei zum einen nicht kurzfristig realisierbar. Zum anderen müsse erst analysiert werden, wie groß der langfristige Raumbedarf der Schule sei. Daher seien die Container eine gute Zwischenlösung. Es handele sich dabei um hochwertige Elemente, durch die richtige Schulräume entstünden.