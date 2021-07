Ein ausgelöster Rauchwarnmelder hat am Sonntagnachmittag ein Menschenleben gerettet. Laut Feuerwehr hatte die Nachbarschaft im dritten Stock eines Mehrparteienwohnhauses in der Spitalbachstraße den Melder gehört und einen Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang in die bereits verrauchte Wohnung und konnte die Bewohnerin aus dem Schlafzimmer retten. Sie kam nach der Erstversorgung in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Auslöser des Qualms war eine brennende Bettdecke. Warum sie brannte, ist noch nicht geklärt.