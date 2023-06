Am späten Sonntagvormittag hat eine Nachbarin wegen eines piepsenden Rauchmelders in der Kurt-Schumacher-Straße den Notruf gewählt. Laut Feuerwehr mussten sich Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung verschaffen, da niemand in der betroffenen Wohnung aufmachte. Nach einer gründlichen Kontrolle fanden sie die Ursache des Alarms: Auf dem Herd befand sich angebranntes Essen, das die Wehrleute gründlich entfernten, den Herd ausschalteten und danach die Wohnung lüfteten. Dann war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei im Einsatz.