Am Samstagmittag löste die automatische Brandmeldeanlage in der Jugendherberge (Hans-Geiger-Straße) einen Alarm aus. Die Feuerwehr rückte ebenso gegen 12.30 Uhr aus wie Polizei und Rettungsdienst. Laut Feuerwehr wurde vor Ort festgestellt, dass ein Rauchmelder in der Küche losgegangen war. Allerdings habe es dort weder Feuer oder Rauch noch einen sonstigen Schaden gegeben. Dann wurde es knifflig: Die Wehrleute wollten die Brandmeldeanlage wieder zurückstellen, doch diese löste sofort wieder aus. Daher musste ein Techniker gerufen werden, der sich grundsätzlich um das System und seine Fehlmeldungen zu kümmern hatte.