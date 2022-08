Die Neustadter Feuerwehr hatte am Sonntag kurz nach 20.15 Uhr einen Einsatz in einer Asylunterkunft in der Europastraße. Laut Feuerwehr hatte die automatische Brandmeldeanlage der Unterkunft Alarm ausgelöst. Die Wehr war mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort, konnte aber keinen Brand feststellen. Da der Rauchmelder am Eingang zur Küche angebracht sei, könnte Kochdampf die Ursache für den Alarm gewesen sei. Die Wehr setzte die Brandmeldeanlage wieder zurück und beendete den Einsatz nach einer guten halben Stunde.