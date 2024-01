Kurze Aufregung am Freitag kurz vor 19.30 Uhr an der Festplatzstraße: Die Neustadter Feuerwehr rückte mit 18 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an, da ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst hatte. Es blieb beim kurzen Schreck, denn Ursache war ein technischer Defekt.