Aufgrund einer Rauchentwicklung rückten die Feuerwehren Lindenberg und Lambrecht am Mittwoch gegen 15.24 Uhr nach eigenem Bericht zur Kreisstraße 16 nach Lindenberg aus. Da die genaue Einsatzstelle nicht bekannt war, richteten die Wehrleute einen Bereitstellungsraum für nachrückende Fahrzeuge im Bereich des Schuttplatzes (Parkplatz) an der K16 ein. Bei einer Kontrolle des Gebiets stellte sich heraus, dass der Rauch aus einem nahen Wildpark stammte. „Nach Rücksprache mit dem Betreiber handelte es sich hierbei um einen genehmigten Abraumbrand“, teilt die Feuerwehr mit. Da die Einsatzkräfte keine Gefahrenlage feststellten, kehrten sie in die Gerätehäuser zurück.