Eine Nachbarin hat am Freitagmorgen die Feuerwehr gerufen, weil sie Rauch in einem Anwesen der Oberscheidstraße in Diedesfeld entdeckt hatte. Vor Ort konnte die Wehr nach eigenen Angaben Entwarnung geben: Der Rauch kam aus einem Kamin. Da ein Ofen in Betrieb genommen wurde, führte dies zu einer etwas stärkeren Qualmentwicklung. Nach 15 Minuten war der Einsatz beendet.