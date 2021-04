Wegen Rauchgeruchs im Klemmhof ist die Feuerwehr am Donnerstagmittag alarmiert worden. Sie rückte gegen 13 Uhr mit vier großen Löschfahrzeugen an. Nach einer halben Stunde konnte Entwarnung gegeben werden. Ein Sprecher sagte der RHEINPFALZ, dass die Wehrleute bei der Untersuchung der Räume nur einen technischen Defekt im DRK-Testzentrum feststellen konnten. Es habe aber nicht gebrannt. Da es in den Räumen verbrannt roch, wurden diese belüftet. Für die Dauer des Einsatzes mussten die Helfer im Corona-Schnelltestzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine Zwangspause einlegen, da der Bereich des Klemmhofs komplett geräumt wurde. Zwei DRK-Mitarbeiter standen am Klemmhof-Eingang und schickten Passanten, die zum Testen gehen wollten, weiter zum Testzentrum in der Hetzelgalerie.