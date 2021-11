Am Donnerstagabend hat ein etwa 1,75 Meter großer Mann in dunkler Jacke die Tankstelle in der Bahnhofstraße in Maikammer überfallen. Er betrat die Tankstelle um 20.55 Uhr, bedrohte zwei Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Während die Angestellten flüchten konnten, suchte der Täter nach Bargeld und verschwand laut Polizei letztlich mit einigen Packungen Zigaretten und Getränken in nahe gelegenen Weinbergen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters. Dieser wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank, etwa 1,75 Meter groß, 18 bis 25 Jahre alt. Er trug eine dunkle Jacke mit Fellkapuze, dunkle Hosen, schwarze Nikeschuhe und sprach Deutsch ohne Akzent. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder an kilandau@polizei.rlp.de.