Die Polizei hat eine fünfköpfige Gruppe von Jugendlichen ermittelt, die am 1. und 2. Juli Raubüberfälle am Haßlocher Bahnhof begangen haben. Am Donnerstag gegen 14 Uhr hatten sie einen 15-Jährigen mit einem Messer bedroht und Geld von ihm gefordert. Mit einer Beute von fünf Euro flüchteten sie. Nur einen Tag später gegen 13.15 Uhr waren es drei Täter aus der selben Gruppe, die sich am Bahnsteig vor einem 14-Jährigen aufbauten und die Herausgabe von Geld verlangten. Sie durchsuchten den Schulranzen und flohen ohne Beute. Nach Hinweisen durch Zeugen und Einsatzmaßnahmen an den Tatorten gelang es der Haßlocher Polizei, fünf Tatverdächtige im Alter von 15 bis 17 Jahren zu identifizieren. Sie stammen aus Neustadt und sind keine Unbekannten für die Beamten. Weil sich die Taten am Bahnhof ereigneten, wird die Bundespolizei die weiteren Ermittlungen wegen schweren Raubes und räuberischer Erpressung übernehmen.