Mit einem Rattenproblem in einer Ecke Gimmeldingens hat sich der Ortsbeirat am Donnerstagabend befasst. Betroffen sei ein Bereich an der Grenze zu Königsbach, sagte Ortsvorsteher Jens Wacker. Er hat sich schon mit seiner Königsbacher Kollegin Alexandra Schaupp ausgetauscht, um gemeinsam eine Lösung zu finden. In Königsbach sei man schon länger mit dem Thema befasst. „Wir wollen nun gemeinsam Infoblätter erstellen und verteilen. Darin wollen wir die Leute sensibilisieren, beispielsweise zum richtigen Umgang mit Speiseresten, damit man die Tiere nicht anlockt“, erläuterte Wacker. Gemeinsam mit den Königsbachern wolle man aber auch schauen, „was unter der Erde los ist“. Es habe schon verschiedene Rattenfunde gegeben, von lebenden und toten Tieren – sowohl auf Privatflächen als auch auf öffentlichen Grundstücken. „Wichtig ist, dass wir gemeinsam vorgehen. Daher wollen wir uns auch mit beiden Ortsbeiräten zu diesem Thema zu einer Sitzung treffen“, sagte Wacker.