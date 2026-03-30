Ein Theaterstück zeigt, wie Betrüger Senioren hereinlegen – und wie man sich schützen kann. Am 22. April wird es in Meckenheim aufgeführt.

„Bühne frei!“ für das Theaterstück „(K)Ein Enkel zu viel“ des Präventionstheaters Schifferstadt heißt es am Mittwoch, 22. April, um 15 Uhr im Ratssaal der Gemeinde Meckenheim in der Hauptstraße 58. In der Aufführung werden in jeweils zehnminütigen Beiträgen Enkeltrick, Schockanrufe, falsche Polizisten, falsche Handwerker und Whatsapp als Betrugsfallen behandelt. Die Stücke werden von Mitarbeitern der polizeilichen Prävention und einer Zivilcouragetrainerin moderiert und kommentiert. Alle Szenen werden zweimal gezeigt: Zuerst, wie es Tätern gelingt, ältere Menschen hereinzulegen. Danach eine Version, wie man es besser machen kann. Das Ensemble besteht aus zehn Laienschauspielern im Alter von 63 bis 83 Jahren.

Im März 2023 feierte das vom Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen mit ins Leben gerufene Stück in Schifferstadt Premiere. Inzwischen ist es mit großem Erfolg nicht nur in vielen pfälzischen Städten und Gemeinden, sondern bundeslandübergreifend auch in Baden-Württemberg und im Saarland aufgeführt worden.

Veranstalter ist die Gemeinde Meckenheim in Kooperation mit der Gemeindeschwester plus, Vera Götz, dem Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Deidesheim und dem Weissen Ring.

Ab 13 Uhr kredenzen die Chorfrauen Kaffee und Kuchen im Café Jedermann, ab 14.30 Uhr ist Einlass im Ratssaal. Der Eintritt ist frei.