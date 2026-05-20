Seit Jahren beschäftigen sich Verwaltung und Politik mit der Umgestaltung des Rathausplatzes. Unstrittig ist, dass sich etwas ändern muss. Wie es nun weitergehen soll.

Vor rund 25 Jahren wurde der Rathausplatz zur gepflasterten Fläche, mit Brücke und „Bachlauf“ neu gestaltet. Seitdem wird der Platz fast ausschließlich als zentrumsnaher Parkplatz genutzt: kaum Aufenthaltsqualität, wenig Bänke, kein Schatten, Spielgeräte zwischen den Parkplatz suchenden Autofahrern. Unzählige Anträge haben die Fraktionen in den vergangenen Jahren gestellt: Parkplätze, Aufenthaltsqualität, Verkehrsführung und -sicherheit sind nur einige der Themen, die im Fokus stehen.

Mitte 2025 hatte der Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschuss (BVE) den Planungsprozess zu starten. Die Verwaltung nahm „Planungsunterstützungsleistungen“ in Anspruch. Als Teil des Förderprojekts „Innenstädte der Zukunft“ des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau fand Anfang November ein Auftaktworkshop statt, moderiert von der Firma Standortstrategie Moduldrei.

Die Verwaltung und Moduldrei hatten eine „repräsentative Auswahl“ von Teilnehmern vorgenommen. Mitglieder des BVE sowie Vertreter der gewerblichen Anrainer und weiterer Einrichtungen wie die Bücherei und das Jugendzentrum Blaubär gehörten dazu. Verschiedene Nutzerperspektiven – Familien, Gewerbe, Senioren, Kinder, Jugendliche – für den Rathausplatz wurden entwickelt. Auf Basis der Ergebnisse entwarf Moduldrei drei Varianten für den Rathausplatz, die die Bedürfnisse der verschiedenen Nutzer berücksichtigen.

Entscheidung immer wieder verschoben

Alle drei Varianten beinhalten das Teilprojekt „Klimaoase“: den nördliche Bereich zwischen der Bushaltestelle und dem Parkplatz. Im Gemeinderat wurde dafür bereits ein Sperrvermerk im Haushalt aufgehoben. 25.000 Euro stehen für die Umgestaltung zur Verfügung. Die Fläche ist bisher, obwohl nicht offiziell dafür ausgewiesen, als Parkfläche genutzt worden. Auch gibt es einen Beschluss des Bauausschusses, die Bushaltestelle in die Schillerstraße zu verlegen. Der vorgeschlagene Standort zwischen Feuerwehr und Jahnplatz, gegenüber dem Discounter Lidl, erwies sich allerdings als kritisch und wurde nicht umgesetzt.

Von den drei ausgearbeiteten Modellen schlug die Verwaltung die Variante 3 als favorisierte Lösung zur Beschlussfassung vor. Sie ermögliche einen Durchgang zur Kirche und habe Vorteile hinsichtlich Hitzeschutz und Aufenthaltsqualität, lautete die Begründung. Doch die Entscheidung wurde durch Vertagungsanträge immer wieder verschoben – zunächst im vergangenen Dezember im Gemeinderat, dann im April im BVE. Begründet wurden die Vertagungsanträge damit, dass die Fraktionen mehr Zeit für interne Beratungen bräuchten.

Auch der erneute Anlauf, Variante 3 zu beschließen, scheiterte nun in der Mai-Sitzung. Die Koalition aus den Fraktionen von CDU, SPD und FWG hat einen alternativen Gestaltungsentwurf entwickelt und stellte einen von Daniel Mischon (CDU) begründeten Antrag, diese Variante umzusetzen. Diese sieht unter anderem eine neue Verkehrsführung vor – sowohl gegenüber der bisherigen als auch hinsichtlich der in Variante 3 vorgeschlagenen. Thomas Liese-Sauer (SPD) begründete den Kompromiss der Koalition: „Wir wollen endlich anfangen, ausprobieren, mit den Bürgern reden. Wir wollen endlich beginnen.“ Weitere gute Ideen seien nicht ausgeschlossen.

Mit 25.000 Euro nur kleine Schritte möglich

Die Grünen-Fraktion unterbreitete einen Antrag, der eine „Ergänzende Prüfung einer alternativen Parkierungs- und Verkehrsführung des Rathausplatzes“ durch die Verwaltung vorschlägt. Laut Dirk Schrader (Grüne) sehen die Grünen ihren Antrag nicht als fertige Alternativplanung, sondern auf Basis der Variante 3.

Der Erste Beigeordnete Carsten Borck (parteilos) wies darauf hin, dass mit den 25.000 Euro, die zur Verfügung stehen, klein begonnen werden soll. Für 2027 sollen im Haushalt Mittel für Planung und Ausschreibungen veranschlagt werden.

Aus der Opposition verlautete Kritik, dass der Antrag der Koalition dem Gremium erst kurzfristig zugänglich gewesen sei. „Es wurde bereits zweimal vertagt, nun gab es keine Gelegenheit, sich mit dem Gestaltungsvorschlag zu beschäftigen“, kritisierte Felix Hamman (FDP). Der Bauausschuss stimmte schließlich mehrheitlich bei sechs Nein-Stimmen für den Antrag der Koalition.