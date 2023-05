Künftig können Fahrräder wieder samstags auf dem kostenlosen und bewachten Fahrradparkplatz im Rathausinnenhof abgestellt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. „Besonders an den Samstagen lockt der Wochenmarkt mit vielen frischen und regionalen Produkten in die historische Altstadt. Mit dem kostenlosen Fahrradparkplatz in unmittelbarer Nähe können wir Bürgern und Gästen einen bequemen Stadtbummel ohne Parkplatzsuche ermöglichen. Das Angebot wurde in den vergangenen Jahren sehr gut angenommen, und wir freuen uns, dass wir diese Möglichkeit auch diesen Sommer wieder anbieten können“, erklärt Martin Franck, Geschäftsführer der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS). „Der Fahrradparkplatz ist eine echte Bereicherung für unsere Stadt“, sagt Susanne Schultz vom Citymanagement. Der Fahrradparkplatz ist künftig samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein Angebot der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH und der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG).