Die Gemeinde Weidenthal will für das kommende Jahr aus dem Investitionsstock des Landes einen Zuschuss für eine neue Heizung und zwei neue Dachfenster im Rathaus beantragen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Die Gasheizung im Rathaus könne nur noch an- oder ausgeschaltet werden, eine Regulierung sei nicht mehr möglich, sagte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU). Er erinnerte daran, dass die Anträge der Gemeinde auf Zuschüsse aus dem Investitionsstock des Landes in den vergangenen Jahren immer berücksichtigt worden seien. So werde die derzeitige energetische Sanierung der Trauerhalle bezuschusst, und für einen Prallschutz in der Turnhalle und die Sanierung der Mauer hinter dem Rathaus seien Zuschüsse zugesagt.