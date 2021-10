Seine bunten Bilder kennt jeder, in diesem Jahr sind sie die Attraktion des Adventskalenders der Bürgerstiftung Neustadt in den Fenstern der Rathausfassade: James Rizzi (1950-2011) war ein US-amerikanischer Künstler und Maler, seine Bilder, die im Advent 2021 gezeigt werden, wurden von dem Neustadter Künstler Gerhard Hofmann ausgesucht. 1200 Euro müssen pro Bild aufgebracht werden, für 24 der 20 Fenster hat die Bürgerstiftung bereits Spender gefunden. Vier fehlen also noch, wobei es laut Bürgerstiftung auch möglich ist, Beiträge für eine gemeinsame Sammelspende zu leisten. So wollten zum Beispiel die Stammgäste der Weinstube „Zur Herberge“ gemeinsam den Betrag zusammenbringen. Auch die Schänke am Marktplatz bitte ihre Gäste, einen Obolus für eine Sammelspende zu leisten. Wer sich beteiligen möchte, kann auch direkt an die Bürgerstiftung mit dem Verwendungszweck „Sammelspende Adventskalender“ zahlen. Wer bei der Überweisung seine Adresse angibt, bekommt eine Spendenbescheinigung. Ab 1. Dezember wird dann täglich ein Fenster geöffnet, begleitet von Musik und einigen einführenden Worten. Die Spendenkonten: Name: Bürgerstiftung Neustadt, IBAN: DE55 5467 0095 0033 3336 00, IBAN: DE60 5465 1240 0005 1864 08, IBAN: DE73 5479 0000 0001 1778 18.