Was sich wohl hinter dem letzten Fenster in der Mitte verbirgt? An Heiligabend um 12 Uhr wird es die Bürgerstiftung verraten. Dann öffnet sich das 24. „Türchen“ ihres Janosch-Adventskalenders am Neustadter Rathaus. Die bisherigen 23 Motive haben vielen Menschen viel Freude gemacht. Weit über die Stadtgrenzen hinaus ist darüber in den Medien berichtet worden. Einer der bislang 23 Hingucker ist der Bär als Nikolaus am 6. Dezember, eindeutig eine Anspielung auf die Freiheitsstatue in New York. Das hat seinen guten Grund: Janosch ist ein Fan seines Berufskollegen, des Karikaturisten Thomas Nast. Der gebürtige Landauer war als Kind Mitte des 19. Jahrhunderts mit seiner Familie in die USA ausgewandert und hatte dort große Erfolge gefeiert. Unter anderem gilt er als der Erfinder von Santa Claus, dem US-amerikanischen Weihnachtsmann.