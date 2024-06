Bereits zum sechsten Mal wird dieses Jahr im Dezember der leuchtende Adventskalender an der Fassade des Neustadter Rathauses zu sehen sein. Die Vorbereitungen dafür haben bei der Bürgerstiftung schon im Frühjahr begonnen.

Im ersten Jahr stammten die weihnachtlichen Motive in den Fenstern des Rathauses von Mitgliedern des Neustadter Kunstvereins. Im Jahr 2020 folgte ein Kalender mit Bildern des berühmten Kinderbuchautoren Janosch. Danach erstrahlten die Fenster des Rathauses mit Bildern des New Yorker Pop-Art-Künstlers James Rizzi. Es folgten die Kinderbuchillustratorin Annette Swoboda und der Landauer Künstler Xaver Mayer.

Jutta Votteler Foto: Votteler/gratis

Für 2024 konnte die Bürgerstiftung mit der Malerin und Grafikerin Jutta Votteler ein weiteres Mal eine renommierte Künstlerin für das Projekt gewinnen. Mit ihren Farbradierungen ist die Künstlerin in Galerien und Kunsthandlungen in ganz Deutschland vertreten. Die poesievollen Landschaften, Naturdarstellungen und Tierbilder tragen eine unverwechselbare Handschrift. Jutta Votteler wurde in Ludwigshafen geboren und ist in Neustadt aufgewachsen. Sie lebt und arbeitet heute in Berlin. Alle 24 Bilder für den Kalender hat die Künstlerin schon entworfen. Die Bürgerstiftung sucht nun wieder Sponsoren. Pro Fenster sind 1200 Euro zu spenden: Nach Beendigung der Aktion erhält der Sponsor sein Original-Bild von der Rathausfassade in Originalgröße. Begleitet wird der Rathaus-Adventskalender von einer Ausstellung mit Werken von Jutta Votteler in der Villa Böhm. Die künstlerische Leitung des Adventskalender-Projekts der Bürgerstiftung liegt ein weiteres Mal in den Händen des Neustadter Künstlers Gerhard Hofmann.

Info

Wer den Adventskalender unterstützen will, kann sich bei der Bürgerstiftung melden: Telefon 06321 2621 oder per E-Mail an info@buergerstiftung-neustadt.de.