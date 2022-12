Pünktlich um 12 Uhr ist an Heiligabend das letzte Licht am Rathaus-Adventskalender auf dem Neustadter Marktplatz eingeschaltet worden. Ein Bär springt aus einem Geschenkkarton – passend zum 24. Dezember. Gestaltet wurden die weihnachtlichen Motive, darunter die bekannte Weihnachtsmaus, in diesem Jahr von der Kinderbuchillustratorin Annette Swoboda.

Während bei den ersten 23 Fenstern die Bürgerstiftung den Sponsoren dafür dankte, dass sie die von ihr ins Leben gerufene Aktion unterstützen, war es beim letzten Fenster der Sponsor, der die Bürgerstiftung wegen ihres Einsatzes für Neustadt lobte. „Für viele von uns und auch von außerhalb ist dieser Adventskalender etwas ganz Besonderes“, so Luise Heim von der Heim’schen Sektkellerei.

Schon nächstes Jahr im Auge

Im Namen der Bürgerstiftung erinnerte Rüdiger Liebs daran, dass nach dem Kalender vor dem Kalender ist. „Denken Sie schon an 2023, fangen Sie an zu sparen, wir nehmen jeden Betrag“, rief er dem Publikum auf dem Marktplatz mit einem Augenzwinkern zu.

Auf dem Marktplatz war an Heiligabend auch Wochenmarkt angesagt. Um den Beschickern, die das 18. Fenster bezahlt hatten, zu danken, war der Kalender deshalb schon seit 7 Uhr beleuchtet. Nach Weihnachten sollen die 24 fröhlich-bunten Fenster noch bis einschließlich 6. Januar ans Rathaus locken.