In den Gebieten der Gemeinden Elmstein, Frankeneck und Weidenthal soll jeweils der Flächennutzungsplan geändert werden. Damit das möglich ist, müssen die Räte aller sieben zur Verbandsgemeinde Lambrecht gehörenden Gemeinden zustimmen. Die Gemeinde Esthal möchte seit einigen Jahren ein Wohngebiet im Bereich Soläcker ausweisen, bisher ist das Vorhaben zwar am Widerstand von Naturschützern gescheitert, doch aufgegeben wurde es nicht. Die Regionale Raumplanung genehmigt in der gesamten Verbandsgemeinde nur eine festgelegte Größe an Gebieten zur Wohnbebauung. Deshalb erkundigte sich Jürgen Kern (FWG), ob die Änderungen in den anderen Gemeinden Auswirkungen auf die Möglichkeit eines Wohngebiets in den Soläckern haben könnten.

Das sei nicht der Fall, versicherte Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU). In Frankeneck solle zwar eine kleine Fläche im Ort als Wohngebiet ausgewiesen werden, doch werde im Tausch auf die entsprechende Ausweisung eines anderen Gebiets verzichtet. In Elmstein solle ein Gebiet, das derzeit Wohnbaufläche ist, zu einem Gebiet werden, in dem die neue Schule gebaut werden kann. Und in Weidenthal sollen elf Grundstücke, die im Außenbereich liegen zu einem Sondergebiet Pferdehaltung werden. Die Esthaler Ratsmitglieder stimmten den vorgesehenen Änderungen einhellig zu.